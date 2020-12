La bilancia ti mostra sempre un peso diverso? Ecco dove sbagli

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Quando ci si pesa, si commettono spesso alcuni piccoli errori che possono portare ad oscillazioni dianche importanti. Scopriamo insieme i più comuni e come pesarsi nel modo corretto. In questo periodo dell’anno, tenere d’occhio ilcorporeo è più che normale. Dopotutto tra pranzi fuori, fette di panettone e dolcetti di Natale il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

News_24it : Priverno - La foto mostra uno scorcio del presepio realizzato dai volontari della Protezione Civile di Priverno, Da… -

Ultime Notizie dalla rete : bilancia mostra

CheDonna.it

Dialogo prosegua fino a ok definitivo e per Recovery Plan (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "La pandemia ha determinato un ritardo nella presentazione della legge di Bilancio, e il ...La commissione Bilancio della Camera ha emesso il via libera alla Manovra 2021, dando mandato al relatore. Il testo sarà da martedì all'esame della Camera.