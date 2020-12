Covid, controlli sui voli Londra-Capodichino: rilevati sette positivi (Di lunedì 21 dicembre 2020) commenta Ansa sette persone sono risultate positive sui 245 tamponi eseguiti ai passeggeri atterrati domenica, con due diversi voli provenienti da Londra, all'aeroporto di Napoli-Capodichino. Lo rende ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) commenta Ansapersone sono risultate positive sui 245 tamponi eseguiti ai passeggeri atterrati domenica, con due diversiprovenienti da, all'aeroporto di Napoli-. Lo rende ...

L'#Oms Europa chiede ai Paesi di 'rafforzare i controlli' dopo la scoperta in Gran Bretagna di una nuova variante. Negli ultimi giorni sarebbero 45.000 gli italiani rientrati da paesi dove circola la nuova variante. L'Italia 'indisciplinata' in un numero: i controlli delle forze dell'ordine nella giornata di domenica, nell'ambito dell'emergenza COVID. 110 positivi, 7 vittime. Controlli su ingressi dall'Inghilterra

L’Europa accelera sul vaccino con il via libera alla commercializzazione del “Comirnaty, valido anche contro il nuovo ceppo. L'Italia si prepara al V-day del 27 dicembre ...

Covid, Von der Leyen “Vaccino nei paesi Ue contemporaneamente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea, rendendo disponibile il primo ...

