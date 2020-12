Captato un nuovo segnale di natura aliena

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Da questo 2020 non ci stiamo proprio facendo mancare nulla. Dopo la pandemia, adesso è il turno degli alieni. È infatti attesa nei primi mesi del 2021 la pubblicazione dei risultati di uno studio condotto su unradio osservato nel 2019. Ilè proveniente dal sistema stellare a noi più vicino, il Proxima Centauri, che è situato ad appena 4,2 anni luce. Questoè stato considerato “degno di attenzione”. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Guardian e gli scienziati stanno lavorando all’analisi dei dati, anche se, spiegano, “c’è ancora molto lavoro da fare“. Andew Siemion dell’Università della California, Berkeley ha spiegato che, allo stato attuale, il fenomeno “non può essere ancora spiegato” e va, dunque, approfondito. “La cosa più curiosa è che iloccupa una ...

La notizia è stata riportata dal The Guardian e se venisse confermata questo significherebbe che non siamo soli nell'Universo ...