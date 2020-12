Biomimetica | quando l’uomo impara dalla natura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Quante volte abbiamo esclamato “che capolavoro di ingegneria” mentre guardavamo un documentario sulla, e in particolare sulle costruzioni realizzate dagli animali partendo da materiali “umili” come il fango? O, al contrario, siamo inorriditi di fronte ai cosiddetti ecomostri costruiti dal? Queste sono solo alcune delle considerazioni alla base del nuovo trend in materia di architettura: la, di cui ha parlato recentemente Immobiliare.it. Scopriamo di che cosa si tratta. Le sfide che gli architetti devono affrontare Nel momento in cui si progetta una casa o un intero quartiere, il primo fattore da valutare oggi è l’impatto ambientale che questo avrà sia nella fase di costruzione sia una volta portato a termine. Gli edifici devono essere realizzati con materiali ecologici, armonizzarsi con il paesaggio ...