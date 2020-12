Alto Adige, libertà di movimento anche in zona rossa: consentito festeggiare coi parenti (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Alto Adige via libera agli spostamenti per far visita ai parenti anche nei giorni in zona rossa e senza alcuna limitazione, anche se c’è una forte raccomandazione a mantenere basso il numero di persone coinvolte. Lo prevede l’ordinanza firmata dal governatore sudtirolese Arno Kompatscher, che ha deciso dunque di allentare le maglie – potendolo fare – rispetto alle regole stabilite dal Governo per il resto d’Italia: “Abbiamo deciso di affidarci alla responsabilità personale della popolazione dell’Alto Adige lasciando un po’ più di libertà di movimento, ma con un appello a non abusarne per le visite a casa”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Invia libera agli spostamenti per far visita ainei giorni ine senza alcuna limitazione,se c’è una forte raccomandazione a mantenere basso il numero di persone coinvolte. Lo prevede l’ordinanza firmata dal governatore sudtirolese Arno Kompatscher, che ha deciso dunque di allentare le maglie – potendolo fare – rispetto alle regole stabilite dal Governo per il resto d’Italia: “Abbiamo deciso di affidarci alla responsabilità personale della popolazione dell’lasciando un po’ più didi, ma con un appello a non abusarne per le visite a casa”. SportFace.

