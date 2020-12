Vela, World Series senza vincitore per mancanza di vento: niente regata per Luna Rossa (Di domenica 20 dicembre 2020) Auckland, 20 dicembre 2020 " Non si è disputata l'ultima giornata delle World Series nel golfo di Hauraki in Nuova Zelanda. Nella nottata italiana erano in programma le semifinali e le finali di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Auckland, 20 dicembre 2020 " Non si è disputata l'ultima giornata dellenel golfo di Hauraki in Nuova Zelanda. Nella nottata italiana erano in programma le semifinali e le finali di ...

RaiSport : #Vela ? #AmericasCup ?? #ChristmasRace annullata per mancanza di vento - LinkaTv : E' iniziato Vela World Series 36a America' su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Auckland ( NZL ) . Vela: World su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - PressMareWorld : Plurititolata campionessa di #J/70, l'italiana Claudia Rossi tenta la qualificazione alle #Olimpiadi di #Parigi2024… - Andrews_Blog : America’s Cup World Series 2020: Vincono i Kiwi ma Luna Rossa non delude: Nell’ultima giornata di gare della Americ… -