Sanremo 2021, Amadeus risponde a Morgan: “Dette cose non vere” (Di domenica 20 dicembre 2020) Sanremo 2021 continua a parlarci di Amadeus e Morgan. Quest’ultimo ha accusato in modo pesante il direttore artistico del Festival nei giorni scorsi, dopo essere stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani. Il pubblico si aspettava una risposta del conduttore, arrivata solo poche ore fa. “Morgan ha detto tante cose non vere”, ha detto il protagonista di Sanremo 2021. Amadeus ha smentito così il fatto di aver promesso a Morgan di poter entrare a far parte del Festival e che il suo nome sarebbe stato fra i 26 big in gara. Sanremo 2021, la replica di Amadeus alle rivelazioni di Morgan Le polemiche continuano a ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020)continua a parlarci di. Quest’ultimo ha accusato in modo pesante il direttore artistico del Festival nei giorni scorsi, dopo essere stato escluso dalla giuria diGiovani. Il pubblico si aspettava una risposta del conduttore, arrivata solo poche ore fa. “ha detto tantenon”, ha detto il protagonista diha smentito così il fatto di aver promesso adi poter entrare a far parte del Festival e che il suo nome sarebbe stato fra i 26 big in gara., la replica dialle rivelazioni diLe polemiche continuano a ...

