Pirata ubriaco travolge in auto due sorelle: una morta, l’altra è grave (Di domenica 20 dicembre 2020) L’incidente sabato sera a Ferrai di Vernasca. L’uomo, rintracciato dopo poche ore dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) L’incidente sabato sera a Ferrai di Vernasca. L’uomo, rintracciato dopo poche ore dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite

Pirata ubriaco travolge in auto due sorelle: una morta, l'altra è grave

L’incidente sabato sera a Ferrai di Vernasca. L’uomo, rintracciato dopo poche ore dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite ...

L'incidente sabato sera a Ferrai di Vernasca. L'uomo, rintracciato dopo poche ore dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite ...