Natale, per la Messa serve l'autocertificazione: le raccomandazioni dei vescovi (Di domenica 20 dicembre 2020) Città del Vaticano - Mascherina, distanziamento e autocertificazione anche per andare alla Messa di Natale. Per agevolare i controlli sugli spostamenti e la conseguente tracciabilità la... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 dicembre 2020) Città del Vaticano - Mascherina, distanziamento eanche per andare alladi. Per agevolare i controlli sugli spostamenti e la conseguente tracciabilità la...

Ultime Notizie dalla rete : Natale per Coronavirus, Natale in Europa: le regole anti Covid Paese per Paese la Repubblica Caritas, 5.000 regali per chi è povero e solo

Enorme partecipazione per le ’Scatole di Natale’: "Siamo sorpresi. Missione compiuta, abbiamo dato un segno tangibile di speranza" ...

Dai pagani alla Madonna La Pieve lungo i millenni

Archeologia, storia e fede: sono gli ingredienti della pubblicazione «Il Santuario e la Pieve di Bigolio», la strenna bassaiola che gli Amici della Disciplina e la parrocchia di Orzivecchi hanno propo ...

