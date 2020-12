Marcus Thuram si pente: le scuse dopo il terribile gesto (Di domenica 20 dicembre 2020) L’attaccante francese del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, si è pentito dopo il bruttissimo gesto antisportivo. Rischia una lungua squalifica Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 dicembre 2020) L’attaccante francese del Borussia Monchengladbach,, si è pentitoil bruttissimoantisportivo. Rischia una lungua squalifica Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

