LIVE Slittino, Singolo Winterberg in DIRETTA: Kevin Fischnaller si gioca la vittoria, Dominik Fischnaller cerca la rimonta (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 Neanche l’austriaco Kindl riesce a scalzare Langenhan: terza posizione e due posti persi a vantaggio del tedesco e di Repilov. 10.40 Niente da fare neanche per il lettone Darznieks: quinta posizione a 0.168 da Langenhan. 10.38 Molto in ritardo Berzins: il lettone si inserisce in sesta posizione nonostante l’altissima velocità nel tratto finale. Quasi tre decimi il suo divario dalla vetta. 10.36 Niente rimonta per Repilov: Max Langenhan si mette al comando per 0.015 di vantaggio. Non sarà soddisfatto il russo di questa performance opaca. 10.34 Mandziy lascia la posizione a Repilov, sfilandogli dietro con un ritardo di 118 millesimi. 10.33 Stacca il miglior tempo di manche Roman Repilov che proverà la rimonta in questa seconda prova. 0.123 il vantaggio su Egger, vedremo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Neanche l’austriaco Kindl riesce a scalzare Langenhan: terza posizione e due posti persi a vantaggio del tedesco e di Repilov. 10.40 Niente da fare neanche per il lettone Darznieks: quinta posizione a 0.168 da Langenhan. 10.38 Molto in ritardo Berzins: il lettone si inserisce in sesta posizione nonostante l’altissima velocità nel tratto finale. Quasi tre decimi il suo divario dalla vetta. 10.36 Nienteper Repilov: Max Langenhan si mette al comando per 0.015 di vantaggio. Non sarà soddisfatto il russo di questa performance opaca. 10.34 Mandziy lascia la posizione a Repilov, sfilandogli dietro con un ritardo di 118 millesimi. 10.33 Stacca il miglior tempo di manche Roman Repilov che proverà lain questa seconda prova. 0.123 il vantaggio su Egger, vedremo ...

Saranno in programma anche bob, sci freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e slittino su pista naturale.

Appuntamento già cruciale per la Coppa del Mondo generale: il tedesco Felix Loch è pronto ad allungare ancora, per Dominik Fischnaller l'obiettivo è quel ...

Saranno in programma anche bob, sci freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e slittino su pista naturale. Appuntamento già cruciale per la Coppa del Mondo generale: il tedesco Felix Loch è pronto ad allungare ancora, per Dominik Fischnaller l'obiettivo è quel ...