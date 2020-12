Le interviste post partita di Torino-Bologna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo il pareggio tranessuna delle due squadre si può ritenere del tutto soddisfatta, con l’obiettivo vittoria che è sfumato, il seguito all’1-1 finale. Situazione che dunque rimane incandescente per entrambe. Di seguito dei due allenatori. CHE COSA HANNO DETTO I TECNICI DELLA? Come spiegato sicuramente nessuno dei due allenatori può essere soddisfatto al 100% del risultato della sfida, ma in ogni caso il punto serve a muovere la classifica, e dunque per due squadre in difficoltà comeè comunque un punto da cui ripartire. LE PAROLE DI GIAMPAOLO Giampaolo, tecnico dei granata, nel, ha confermato la sensazione per la quale il Toro non è del tutto soddisfatto del risultato finale. Infatti l’allenatore ha spiegato: “Per noi quella di oggi era una ...