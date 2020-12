CorSport: Lazio-Napoli, gioca Fabian al fianco di Bakayoko (Di domenica 20 dicembre 2020) Sul Corriere dello Sport le notizie relative alla formazione che Gattuso schiererà stasera, all’Olimpico, contro la Lazio. La prima novità riguarda la difesa. Al fianco di Koulibaly non ci sarà Manolas ma Maksimobic. “La novità, la prima, inattesa, germoglia nel cuore della difesa, al fianco di Koulibaly, dove per undici partite su undici si è accomodato Kostas Manolas e che stavolta invece diventa area di competenza di Nikola Maksimovic, titolare d’Europa League che all’Olimpico può cominciarne una tutta sua”. Insieme ai due centrali, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui a difendere la porta del Napoli, consegnata ad Ospina. In mediana spazio Fabian Ruiz è preferito a Demme nel tandem con Bakayoko. “A centrocampo, Gattuso può continuare a due oppure rielaborare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Sul Corriere dello Sport le notizie relative alla formazione che Gattuso schiererà stasera, all’Olimpico, contro la. La prima novità riguarda la difesa. Aldi Koulibaly non ci sarà Manolas ma Maksimobic. “La novità, la prima, inattesa, germoglia nel cuore della difesa, aldi Koulibaly, dove per undici partite su undici si è accomodato Kostas Manolas e che stavolta invece diventa area di competenza di Nikola Maksimovic, titolare d’Europa League che all’Olimpico può cominciarne una tutta sua”. Insieme ai due centrali, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui a difendere la porta del, consegnata ad Ospina. In mediana spazioRuiz è preferito a Demme nel tandem con. “A centrocampo, Gattuso può continuare a due oppure rielaborare ...

napolista : CorSport: #LazioNapoli, gioca Fabian al fianco di Bakayoko In difesa sarà Maksimovic ad affiancare Koulibaly. Tra i… - CorSport : #Inzaghi: '#Lazio, voglio risposte! Rinnovo? Ho parlato con Lotito...' - SebaFailla : RT @Pino00895828: @artibani ,@salomone_l ,@PaulSigno9 ,@OfficialSSLazio ,@Solo_La_Lazio ,@Laziosiamonoi ,@laziopress ,@CucchiRiccardo ,@ilm… - eduzude : RT @Pino00895828: @artibani ,@salomone_l ,@PaulSigno9 ,@OfficialSSLazio ,@Solo_La_Lazio ,@Laziosiamonoi ,@laziopress ,@CucchiRiccardo ,@ilm… - MarziaLoreti : Per gli opinionisti laziali di #SkySport come #degrandis,@corsport,@IlarioDiGiovamb,come @realvarriale,@pisto_gol,l… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Lazio CorSport: Lazio-Napoli, gioca Fabian al fianco di Bakayoko ilnapolista CorSport: Lazio-Napoli, gioca Fabian al fianco di Bakayoko

CorSport: Lazio-Napoli, gioca Fabian al fianco di Bakayoko. In difesa sarà Maksimovic ad affiancare Koulibaly. Tra i pali Ospina ...

CorSport: Napoli, contro la Lazio tridente inedito con Lozano, Petagna e Politano

CorSport; Napoli, contro la Lazio tridente inedito con Lozano, Petagna e Politano. Ballottaggio a centrocampo tra Demme e Fabian ...

CorSport: Lazio-Napoli, gioca Fabian al fianco di Bakayoko. In difesa sarà Maksimovic ad affiancare Koulibaly. Tra i pali Ospina ...CorSport; Napoli, contro la Lazio tridente inedito con Lozano, Petagna e Politano. Ballottaggio a centrocampo tra Demme e Fabian ...