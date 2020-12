Bimba di 17 mesi ingoia una batteria e muore con la gola ustionata (Di domenica 20 dicembre 2020) La piccola Reese Hamsmith è deceduta per le ustioni provocate dall’ingestione di una batteria Una morte tragica a pochi giorni dal Natale quella avvenuta in Texas, dove una Bimba di soli 17 mesi è deceduta dopo aver ingoiato una batteria. A riferirlo è la stazione locale di notizie KIR07, che ha chiarito le dinamiche della tragedia. Morto per le ustioni alla gola La famiglia non si era inizialmente resa conto di nulla; la bambina ad un certo punto ha iniziato a sentirsi male, manifestando i sintomi delle ustioni da batteria: vomito, febbre, dolore addominale e difficoltà a respirare e deglutire. La famiglia ha poi notato che dal telecomando mancava una pila: era quella che la Bimba aveva ingoiato. Reese, portata ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 dicembre 2020) La piccola Reese Hamsmith è deceduta per le ustioni provocate dall’ingestione di unaUna morte tragica a pochi giorni dal Natale quella avvenuta in Texas, dove unadi soli 17è deceduta dopo averto una. A riferirlo è la stazione locale di notizie KIR07, che ha chiarito le dinamiche della tragedia. Morto per le ustioni allaLa famiglia non si era inizialmente resa conto di nulla; la bambina ad un certo punto ha iniziato a sentirsi male, manifestando i sintomi delle ustioni da: vomito, febbre, dolore addominale e difficoltà a respirare e deglutire. La famiglia ha poi notato che dal telecomando mancava una pila: era quella che laavevato. Reese, portata ...

