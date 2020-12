“Una decisione non facile e sofferta”: Conte chiude per le feste (Di sabato 19 dicembre 2020) Alla fine, dopo giorni di trattative, la linea più “rigorista” pare aver avuto la meglio per il Dpcm di Natale. Con la firma del Dpcm ieri sera, 18 dicembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha stabilito 10 giorni di lockdown, per festivi e prefestivi, e per il resto dei giorni ha istituito la zona arancione. Il premier ha inoltre annunciato la disponibilità di 645 milioni per ristoranti e bar. >> Decreto Natale 2020 nuove regole: pranzo e visite con due parenti o amici Dpcm Natale: dieci giorni di zona rossa In conferenza stampa, in tarda serata ieri sera, Conte ha annunciato le restrizioni per le festività natalizie che le agenzie di stampa avevano già previsto. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi fino all’Epifania, con deroghe per “consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo”, ha spiegato ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Alla fine, dopo giorni di trattative, la linea più “rigorista” pare aver avuto la meglio per il Dpcm di Natale. Con la firma del Dpcm ieri sera, 18 dicembre, il Presidente del Consiglio Giuseppeha stabilito 10 giorni di lockdown, per festivi e prefestivi, e per il resto dei giorni ha istituito la zona arancione. Il premier ha inoltre annunciato la disponibilità di 645 milioni per ristoranti e bar. >> Decreto Natale 2020 nuove regole: pranzo e visite con due parenti o amici Dpcm Natale: dieci giorni di zona rossa In conferenza stampa, in tarda serata ieri sera,ha annunciato le restrizioni per le festività natalizie che le agenzie di stampa avevano già previsto. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi fino all’Epifania, con deroghe per “consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo”, ha spiegato ...

