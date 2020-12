Serie A | Fiorentina-Verona 1-1 | i viola non sanno più vincere | Juric può applaudire i suoi

Leggi su mediagol

(Di sabato 19 dicembre 2020) L'anticipo della 13a giornata diA trasi chiude sull'1-1.Non riesce a trovare la prima vittoria sulla panchina deiper Cesare Prandelli che in 6 gare ha totalizzato 3 pareggi e altrettante sconfitte. Continua la marcia positiva in trasferta per gli scaligeri che salgono a quota 20 in classifica, 11 i punti conquistati dai toscani. La gara si decide nel corso del primo tempo grazie a un calcio di rigore per parte: all'8' gialloblu avanti con Veloso dal dischetto, la pareggia sempre dagli undici metri Vlahovic al 19'.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"