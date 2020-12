Serie A 2020/21: Parma-Juve è su DAZN, il posticipo di Sky è Lazio-Napoli. Ecco le partite della 13° giornata (Di sabato 19 dicembre 2020) Ronaldo La Serie A 2020/21 arriva alla tredicesima giornata. Ecco quali trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della tredicesima giornata Il turno di campionato si apre oggi a Firenze con la Fiorentina che ospita il Verona. In serata di scena la Juventus a Parma. Domani il resto della giornata, che si chiude con il posticipo dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Sabato 19 dicembre ore 15.00 Fiorentina-Verona, diretta SkySport Serie A e ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 dicembre 2020) Ronaldo La/21 arriva alla tredicesimaquali trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online/21: dove seguire letredicesimaIl turno di campionato si apre oggi a Firenze con la Fiorentina che ospita il Verona. In serata di scena lantus a. Domani il resto, che si chiude con ildell’Olimpico tra. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Sabato 19 dicembre ore 15.00 Fiorentina-Verona, diretta SkySportA e ...

acmilan : ??? SAVE THE DATES AND TIMES ??? ???? - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - Gazzetta_it : “Ibra, lesione seria. Ha 39 anni, paga fatica e troppi impegni”#Milan #medico #zanon - Eleda59 : RT @Gazzetta_it: #Pioli fiducioso:'Infortunio di #Ibra brutto colpo, ma reagiamo alle difficoltà giocando da squadra' - infoitsport : FIORENTINA-VERONA domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori Serie TV del 2020 ComingSoon.it LIVE VICENZA - ASCOLI SERIE B 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Vicenza - Ascoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ...

Green Basket, si cerca la conferma. Guerra: “Pronti ad affrontare Crema”

PALERMO – Dare seguito alla bella prova di settimana scorsa: è questo l’obiettivo del Green Basket Palermo, che domani vola a Crema per il posticipo della 4\^giornata del camp ...

PREPARTITA. Vicenza - Ascoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ...PALERMO – Dare seguito alla bella prova di settimana scorsa: è questo l’obiettivo del Green Basket Palermo, che domani vola a Crema per il posticipo della 4\^giornata del camp ...