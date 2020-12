Sampdoria-Crotone: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Sampdoria-Crotone, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 19 dicembre 2020 alle ore 18. Come arrivano le due squadre? La Sampdoria si prepara ad un’altra sfida della massima importanza: gli uomimi di Ranieri vogliono confermarsi e lo faranno poco rispetto alla trasferta di Verona: davanti ad Audero, dovrebbe rivedersi la coppia Colley-Tonelli, con Yoshida che si accomodera’ in pamchina. In mezzo torna Thorsby al fianco di Ekdal. In avanti, Verre supporterà Quagliarella. Poche novità per Stroppa: davanti acCordaz, ci saranno Magallan, Marrone e Luperto. A centrocampo, Messias sarà affiancato da Pedro Pereira e Reca. In avanti, la coppia Riviere-Simy. Le probabili formazioni Sampdoria (4-4-2): Audero, Ferrari, Tonelli, Colley, Augello, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020), match valido per la dodicesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 19 dicembre 2020 alle ore 18. Come arrivano le due squadre? Lasi prepara ad un’altra sfida della massima importanza: gli uomimi di Ranieri vogliono confermarsi e lo faranno poco rispetto alla trasferta di Verona: davanti ad Audero, dovrebbe rivedersi la coppia Colley-Tonelli, con Yoshida che si accomodera’ in pamchina. In mezzo torna Thorsby al fianco di Ekdal. In avanti, Verre supporterà Quagliarella. Poche novità per Stroppa: davanti acCordaz, ci saranno Magallan, Marrone e Luperto. A centrocampo, Messias sarà affiancato da Pedro Pereira e Reca. In avanti, la coppia Riviere-Simy. Le(4-4-2): Audero, Ferrari, Tonelli, Colley, Augello, ...

