Parma-Juventus | le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino del match valido per la tredicesima giornata di serie A Parma-Juventus, appena terminato Durante Parma-Juventus, Kulusevski ha festeggiato le sue cinquanta presenze in Serie A con il gol che ha sbloccato il risultato al 23? su passaggio di Alex Sandro. Dopo appena tre minuti Cristiano Ronaldo ha raddoppiato di testa L'articolo proviene da YesLife.it.

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - zazoomblog : Gol Ronaldo Parma Juventus 0-3: doppietta per CR7 -VIDEO- - #Ronaldo #Parma #Juventus #doppietta - infoitsport : Juventus, Dybala stop contro il Parma ma sarà pronto per tornare in campo contro la Fiorentina -