No More Heroes 1 e 2 per Windows PC ricevono il rating dall' ESRB | annuncio in arrivo?

(Di sabato 19 dicembre 2020) No1 e 2 sono due titoli che Marvelous Inc. ha recentemente portato su Nintendo Switch, in vista del futuro lancio del terzo capitolo della serie, attualmente esclusivo per la console ibrida. Nonostante questo, la storia ci insegna che niente resta esclusiva per sempre e, esattamente come accaduto in precedenza con lo spin-off Travis Strikes Again, anche i porting di No1 e 2 potrebbero approdare a breve su altre piattaforme, specialmente su PC. Come facciamo ad affermarlo con certezza? Poco tempo fa, laboard americanaha pubblicato due nuoviper i sopracitati capitoli della serie Marvelous, specificando la piattaforma di destinazione come "PC". Leggi altro...