Milano choc | uomo ucciso in strada con un profondo taglio alla gola

Pestaggio choc in strada: Io, picchiato perché #gay #Milano

Un uomo di 60 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una rapina. L'uomo è stato trovato agonizzante per terra, ...

