Lo scandalo per la statua nuda di Mary Wollstonecraft è ridicolo, spiega chi l’ha scolpita (Di sabato 19 dicembre 2020) In un anno in cui erano le statue abbattute a destare scalpore, la scultrice Maggi Hambling ha il raro primato di avere suscitato polemiche per averne eretta una. La sua rappresentazione di Mary Wollstonecraft, filosofa e scrittrice britannica del XVIII secolo, suocera di Percy Shelley e soprattutto icona femminista, ha fatto arrabbiare tutti. Nell’opera svelata a novembre, la donna è rappresentata in cima a una torre, con piglio fiero è però del tutto priva di vestiti. La sua nudità ha provocato uno scandalo, in particolare tra le femministe che da anni chiedevano un monumento che la celebrasse. Si è parlato di insulto, di presa in giro. Sono stati scritti numerosi articoli indignati, c’è chi ha espresso dolore e addirittura «odio» nei confronti di quell’opera. Un oltraggio, perché asseconda la figura allo sguardo, sempre erotizzante ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 dicembre 2020) In un anno in cui erano le statue abbattute a destare scalpore, la scultrice Maggi Hambling ha il raro primato di avere suscitato polemiche per averne eretta una. La sua rappresentazione di, filosofa e scrittrice britannica del XVIII secolo, suocera di Percy Shelley e soprattutto icona femminista, ha fatto arrabbiare tutti. Nell’opera svelata a novembre, la donna è rappresentata in cima a una torre, con piglio fiero è però del tutto priva di vestiti. La sua nudità ha provocato uno, in particolare tra le femministe che da anni chiedevano un monumento che la celebrasse. Si è parlato di insulto, di presa in giro. Sono stati scritti numerosi articoli indignati, c’è chi ha espresso dolore e addirittura «odio» nei confronti di quell’opera. Un oltraggio, perché asseconda la figura allo sguardo, sempre erotizzante ...

fattoquotidiano : Sul Fatto di domani la richiesta di rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e altre 11 persone, tra cui Verdini, per lo… - RaiUno : La tela aveva fatto scandalo, non era adeguata per essere esposta nel tempio della cristianità.… - iamstrongx7 : #GFvip comunque Rosalinda 0 rispetto per Giuliano. A me non è mai piaciuto e mai piacerà ma nessuno merita questo t… - ElySiosopulos : 'I vaccini prima ai lombardi, valgono di più', la frase choc dell'eurodeputato della Lega „Le parole di Angelo Cioc… - Stefano_Lupus : RT @fattoquotidiano: Sul Fatto di domani la richiesta di rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e altre 11 persone, tra cui Verdini, per lo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : scandalo per Dieselgate: Volkswagen colpevole, si chiude uno scandalo durato 5 anni Rinnovabili Usa: scandalo podcast, il "Nyt" reastituisce il Peabody Award

New york, 18 dic 23:51 - (Agenzia Nova) - Il "New York Times" ha restituito il prestigioso premio giornalistico Peabody, ricevuto per il podcast "Caliphate", dedicato all'Isis. Lo riporta lo stesso ...

Catania, scandalo “Università bandita”: Procura chiede rinvio a giudizio per 50 indagati

CATANIA – La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per quasi tutti gli indagati della seconda parte dell’inchiesta “Università bandita”, la quale ha coinvolto 54 persone. Per alcuni, ...

New york, 18 dic 23:51 - (Agenzia Nova) - Il "New York Times" ha restituito il prestigioso premio giornalistico Peabody, ricevuto per il podcast "Caliphate", dedicato all'Isis. Lo riporta lo stesso ...CATANIA – La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per quasi tutti gli indagati della seconda parte dell’inchiesta “Università bandita”, la quale ha coinvolto 54 persone. Per alcuni, ...