Litiga con la fidanzata e la spinge contro un’affettatrice. Denunciato un 31enne (Di sabato 19 dicembre 2020) . La donna di 30 anni aveva appena chiuso la sua attività commerciale al pubblico quando ha iniziato a discutere con il suo compagno per motivi sentimentali. La lite è diventata in poco tempo una situazione pericolosa per l’incolumità della ragazza: lui, infatti, l’ha spinta contro un’affettatrice, provocandole una profonda ferita sulla fronte. Stavano Litigando in un bar di Reggio Emilia. Precisamente, quel bar appartiene alla vittima, che dopo un pomeriggio di lavoro stava chiudendo la sua attività intorno alle 18 del pomeriggio per poi tornare a casa. Una volta abbassata la saracinesca, la titolare 30enne e il suo compagno hanno iniziato a Litigare ferocemente per questioni sentimentali. In pochissimo la situazione è diventata estremamente pericolosa per l’incolumità della ragazza: lui l’ha infatti scagliata ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) . La donna di 30 anni aveva appena chiuso la sua attività commerciale al pubblico quando ha iniziato a discutere con il suo compagno per motivi sentimentali. La lite è diventata in poco tempo una situazione pericolosa per l’incolumità della ragazza: lui, infatti, l’ha spinta, provocandole una profonda ferita sulla fronte. Stavanondo in un bar di Reggio Emilia. Precisamente, quel bar appartiene alla vittima, che dopo un pomeriggio di lavoro stava chiudendo la sua attività intorno alle 18 del pomeriggio per poi tornare a casa. Una volta abbassata la saracinesca, la titolare 30enne e il suo compagno hanno iniziato are ferocemente per questioni sentimentali. In pochissimo la situazione è diventata estremamente pericolosa per l’incolumità della ragazza: lui l’ha infatti scagliata ...

Stefani97408687 : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato litiga con Alfonso Signorini - Il Tempo - FraFri93_Malik : C'è da dire che Tommaso è leggermente spento dall'uscita di Oppini. Fanno entrare solo gente che litiga con lui, ie… - Federic49238225 : @Ted0foro @algirone Criceto come cervello. Non è piacevole farsi insultare. Parlo del carattere di Calenda perché… - zazoomblog : GFV Filippo Nardi squalificato per il comportamento con Maria Teresa Ruta litiga con Signorini Samantha De Grenet d… - FcaPitti : RT @fiera871123456: E ci pensereste voi? ?????? Bla bla bla, litiga con il tuo amichetto e nn fare ulteriori danni va -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con Litiga con la fidanzata e la spinge contro un’affettatrice. Denunciato un 31enne Fanpage.it Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio attacca ancora Giulia Salemi «E’ inutile e falsa», l’influencer si ribella

Signorini però, una volta in studio, gli mostra la clip del litigio con Giulia Salemi, probabile motivo della sua eliminazione. Malgioglio non ci sta e anzi parte all’attacco di Giulia Salemi: « È ...

Poliziotto litiga con i vicini: spara per mettere paura

Il colpo è finito a terra dopo vari diverbi per il posto auto. L’agente ora a processo per minacce aggravate dall’utilizzo dell’arma, udienza a marzo ...

Signorini però, una volta in studio, gli mostra la clip del litigio con Giulia Salemi, probabile motivo della sua eliminazione. Malgioglio non ci sta e anzi parte all’attacco di Giulia Salemi: « È ...Il colpo è finito a terra dopo vari diverbi per il posto auto. L’agente ora a processo per minacce aggravate dall’utilizzo dell’arma, udienza a marzo ...