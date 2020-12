Christian De Sica: il suo racconto a Verissimo del Covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Christian De Sica è uno degli attori e dei comici più amati dal pubblico. Figlio d’arte, del grandissimo Vittorio, Christian negli anni si è fatto sempre molto apprezzare. Christian De Sica a Verissimo: «Ho avuto il Covid. Mio cognato Carlo Verdone è terrorizzato». Oggi, l’attore romano è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin e si è raccontato. «Per fortuna – spiega – quasi asintomatico. Solo una grande fiacca. Mi sono chiuso in camera e ho visto tutti i film che non avevo visto. Non ho avuto paura nonostante la mia età sia a rischio, il prossimo anno compirò 70 anni. Forse sono un incosciente. Mio cognato Carlo Verdone è terrorizzato». Il suo racconto è stato comunque molto toccante, ha raccontato anche del padre, l’amatissimo Vittorio De ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020)Deè uno degli attori e dei comici più amati dal pubblico. Figlio d’arte, del grandissimo Vittorio,negli anni si è fatto sempre molto apprezzare.De: «Ho avuto il. Mio cognato Carlo Verdone è terrorizzato». Oggi, l’attore romano è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin e si è raccontato. «Per fortuna – spiega – quasi asintomatico. Solo una grande fiacca. Mi sono chiuso in camera e ho visto tutti i film che non avevo visto. Non ho avuto paura nonostante la mia età sia a rischio, il prossimo anno compirò 70 anni. Forse sono un incosciente. Mio cognato Carlo Verdone è terrorizzato». Il suoè stato comunque molto toccante, ha raccontato anche del padre, l’amatissimo Vittorio De ...

