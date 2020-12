Camorra | torna libera la sorella di Zagaria | pagava “stipendi” ai familiari

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa finito di scontare una condanna di tre anni ed ètaBeatricemaggiore del capoclan dei Casalesi Michele, che era ristretta ai domiciliari. La donna, 65 anni, era stata arrestata nel dicembre 2017 insieme alle cognate (le mogli dei tre fratelli Antonio, Carmine e Pasquale) nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli, che la riteneva organica al clan, con il ruolo di “portavoce” verso l’esterno della volontà del fratello boss recluso al 41bis, e di pagamento deglicon i proventi delle attività illecite. In primo grado laera stata condannata a sei anni e otto mesi per associazione camorristica e ricettazione con l’aggravante mafiosa, poi ridotti in appello ...