Vaccino, sottosegretaria al Bilancio belga twitta per errore il prezzo per dose (Di venerdì 18 dicembre 2020) Bruxelles, 18 dic – Il giornale fiammingo Het Laatste Nieuws, ha pubblicato lo screenshot di un tweet della sottosegretaria al Bilancio belga Eva de Bleeker, che per errore twittato i prezzi del Vaccino anti-Covid. Il tweet “galeotto” sul Vaccino La sottosegretaria ha poi cancellato il tweet, ma il giornale e ha fatto uno screenshot e lo ha pubblicato. Peter Liese (Cdu Germania), eurodeputato e responsabile per la Salute del gruppo Ppe, sostiene che i prezzi riportati nel tweet pubblicato da Hln sono “realistici”. Secondo la tabella pubblicata per “errore”, il Vaccino Oxford/AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a dose). Per Curevac sono 10 euro a dose, per Sanofi/Gsk 7,56 euro a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Bruxelles, 18 dic – Il giornale fiammingo Het Laatste Nieuws, ha pubblicato lo screenshot di un tweet dellaalEva de Bleeker, che perto i prezzi delanti-Covid. Il tweet “galeotto” sulLaha poi cancellato il tweet, ma il giornale e ha fatto uno screenshot e lo ha pubblicato. Peter Liese (Cdu Germania), eurodeputato e responsabile per la Salute del gruppo Ppe, sostiene che i prezzi riportati nel tweet pubblicato da Hln sono “realistici”. Secondo la tabella pubblicata per “”, ilOxford/AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a). Per Curevac sono 10 euro a, per Sanofi/Gsk 7,56 euro a ...

