Vaccino Covid, trapela per errore la lista dei prezzi: qual è il più costoso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una politica belga diffonde per sbaglio sui social l’elenco dei prezzi stimati per le varie tipologie di Vaccino Covid. Il Vaccino Covid è prossimo alla distribuzione con il ritrovato concepito dagli sforzi congiunti delle aziende Pfizer e Biontech. Nel giro di pochi giorni dovrebbe iniziare la serie di piani intrapresi da alcuni membri della UE, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una politica belga diffonde per sbaglio sui social l’elenco deistimati per le varie tipologie di. Ilè prossimo alla distribuzione con il ritrovato concepito dagli sforzi congiunti delle aziende Pfizer e Biontech. Nel giro di pochi giorni dovrebbe iniziare la serie di piani intrapresi da alcuni membri della UE, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - fattoquotidiano : Sondaggi, per 2 italiani su 3 il vaccino anti-Covid metterà fine a pandemia. 16% non vuole vaccinarsi, il 42% lo re… - ArmInne28 : RT @itapress24: Il 27/12 prime 9.750 dosi vaccino in tutta Italia! Le dosi Pfizer arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma, da lì part… - ros_raff : @MarcoDiMaro @Torrenapoli1 @marcoazzi66 Arriveranno a Roma e verranno conservati nelle caserme dell'esercito. Cmq l… -