Uomini e Donne | Ida Platano potrebbe tornare in studio | l’indiscrezione fa il giro del web FOTO

La puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 16 dicembre, ha visto come protagonista Riccardo, il quale si è seduto al centro dello studio per spacchettare un pacco mandato da Ida Platano. La donna ha voluto rendergli l'anello di fidanzamento che lui le aveva regalato diversi mesi fa. Questo gesto è stato fortemente criticato sia dai presenti in studio sia dagli utenti del web. L'influencer Amedeo Venza, intanto, ha diffuso un rumor secondo il quale la dama potrebbe presto tornare nel parterre del trono over. Il gesto della dama a Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stata tirata in ballo Ida Platano. Il suo ex Riccardo Guarnieri è da alcune settimane tornato nel

