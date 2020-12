Rivoluzione Amazon nel calcio: ottenuti i diritti di 16 partite di Champions League e Supercoppa Europa (Di venerdì 18 dicembre 2020) La notizia era già trapelata da tempo, ma oggi è divenuta ufficiale: Amazon, colosso dell’e-commerce negli ultimi anni divenuto sempre più potente ed influente, ha ufficialmente acquisito i diritti per trasmettere gare di Champions League nel lasso di tempo 2021-2024: ogni anno trasmetterà in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì di Champions League. Ufficializzata anche l’acquisizione dei diritti della Supercoppa Europea dal 2021/22 al 2023/24. Le gare in questione saranno disponibili sulla piattaforma streaming del colosso americano, ossia Amazon Prime Video. Il comunicato ufficiale che ufficializza l’accordo recita così: “Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) La notizia era già trapelata da tempo, ma oggi è divenuta ufficiale:, colosso dell’e-commerce negli ultimi anni divenuto sempre più potente ed influente, ha ufficialmente acquisito iper trasmettere gare dinel lasso di tempo 2021-2024: ogni anno trasmetterà in esclusiva le migliori 16del mercoledì di. Ufficializzata anche l’acquisizione deidellaEuropea dal 2021/22 al 2023/24. Le gare in questione saranno disponibili sulla piattaforma streaming del colosso americano, ossiaPrime Video. Il comunicato ufficiale che ufficializza l’accordo recita così: “non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa ...

tuttosport : La# ChampionsLeague sbarca su #Amazon, è ufficiale. Rivoluzione per il calcio in tv - gianlu_79 : RT @bubinoblog: UFFICIALE! LA CHAMPIONS LEAGUE SBARCA SU AMAZON PRIME VIDEO, RIVOLUZIONE PER IL CALCIO IN TV - bubinoblog : UFFICIALE! LA CHAMPIONS LEAGUE SBARCA SU AMAZON PRIME VIDEO, RIVOLUZIONE PER IL CALCIO IN TV - infoitsport : La Champions League sbarca su Amazon, è ufficiale! Rivoluzione per il calcio in tv, i dettagli - pachir1 : La Champions League sbarca su Amazon, è ufficiale. Rivoluzione per il calcio in tv -