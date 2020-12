PS4 Pro esaurita: è la fine per la serie mid-gen? (Di venerdì 18 dicembre 2020) La console mid gen PS4 Pro, potrebbe aver raggiunto silenziosamente il capolinea, è infatti esaurita sul negozio ufficiale Sony È da poco tempo che la PS5 è uscita nei negozi (più digitali che altro) e le sue scorte sono pienamente esaurite, solo in pochi sono riusciti a metterci le mani sopra. Un inizio di generazione turbolento per questo, ma allo stesso tempo tra i più dirompenti a livello di vendite. Di conseguenza è naturale aspettarsi un graduale abbandono delle console di (ormai) passata generazione. Tuttavia Sony sembra inviare messaggi contrastanti, da un lato alcune esclusive che si pensavato solo PS5, usciranno anche per old-gen. Tra questi ci sono i già disponibili: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e in futuro anche Horizon Forbidden West. Dall’altra sembrerebbe che la produzione ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 dicembre 2020) La console midPS4 Pro, potrebbe aver raggiunto silenziosamente il capolinea, è infattisul negozio ufficiale Sony È da poco tempo che la PS5 è uscita nei negozi (più digitali che altro) e le sue scorte sono pienamente esaurite, solo in pochi sono riusciti a metterci le mani sopra. Un inizio dierazione turbolento per questo, ma allo stesso tempo tra i più dirompenti a livello di vendite. Di conseguenza è naturale aspettarsi un graduale abbandono delle console di (ormai) passataerazione. Tuttavia Sony sembra inviare messaggi contrastanti, da un lato alcune esclusive che si pensavato solo PS5, usciranno anche per old-. Tra questi ci sono i già disponibili: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e in futuro anche Horizon Forbidden West. Dall’altra sembrerebbe che la produzione ...

