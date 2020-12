George Clooney e lo scherzo a Brad Pitt e Meryl Streep | Gliel' ho detto molti anni dopo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 dicembre 2020)faorganizzò uno, coinvolgendo anchee Jimmy Kimmel: 'i svelo'.ha organizzato tanti scherzi ama quello che lui stesso definisce lopeggiore risale al periodo in cuisi apprestava ad interpretare Margaret Thatcher nel film The Iron Lady.è sicuramente uno degli attori più celebri del mondo, noto non solo per il suo fascino e per il suo talento ma anche per la sua passione per gli scherzi. Nel corso ...