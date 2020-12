Dpcm Natale, è arrivata la decisione ufficiale del Governo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutta Italia diventerà zona rossa nei festivi e prefestivi del periodo di Natale. È la decisione presa dal Governo per il periodo delle festività dopo un lungo confronto interno. Ora il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la Presidenza del Consiglio hanno convocato i rappresentati delle Regioni per discutere delle misure da attivare tra Natale e Capodanno e discusse alle 12.30 dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con i capidelegazione di maggioranza. Alla fine, dopo confronti e valutazioni, è prevalsa la linea più prudente, quella sostenuta dai più rigoristi del Partito democratico e di Liberi e Uguali, per cui nei giorni festivi e prefestivi tutta Italia sarà zona rossa. Nei giorni lavorativi, sempre dal 24 dicembre al 6 gennaio, l'Italia sarà zona arancione. Anche il Comitato ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutta Italia diventerà zona rossa nei festivi e prefestivi del periodo di. È lapresa dalper il periodo delle festività dopo un lungo confronto interno. Ora il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la Presidenza del Consiglio hanno convocato i rappresentati delle Regioni per discutere delle misure da attivare trae Capodanno e discusse alle 12.30 dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con i capidelegazione di maggioranza. Alla fine, dopo confronti e valutazioni, è prevalsa la linea più prudente, quella sostenuta dai più rigoristi del Partito democratico e di Liberi e Uguali, per cui nei giorni festivi e prefestivi tutta Italia sarà zona rossa. Nei giorni lavorativi, sempre dal 24 dicembre al 6 gennaio, l'Italia sarà zona arancione. Anche il Comitato ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - fabioalisei : Io lo capisco che a pochi giorni dal Natale non ci sia ancora una comunicazione chiara del governo su cosa si possa… - bizcommunityit : Dpcm Natale, l’ipotesi: dal 24 dicembre al 6 gennaio zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei… - strivgimibieber : RT @sarabrgrx: che ridere i 'Conte ci ha rubato il Natale' io me lo immagino letteralmente con le sembianze del Grinch pieno di rancore sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex Toscana, misure e colori come montagne russe: lo “scherzo” del giallo per 4 giorni

Una promozione che sa di beffa. Con ogni possibilità arriverà oggi, venerdì 18 dicembre, la tanto attesa ordinanza del ministero della Salute che permetterà alla Toscana di tornare in zona gialla, do ...

Coronavirus, arrivata nuova ordinanza di Zaia in Veneto: restrizioni e divieti, ecco cosa cambia. Ultimi aggiornamenti

Coronavirus, nuova ordinanza in vigore in Veneto Non c\'è pace per l\'Italia che continua a fronteggiare la pandemia da COVID-19 attraverso zone rosse, restrizioni e lockdown, ?

Una promozione che sa di beffa. Con ogni possibilità arriverà oggi, venerdì 18 dicembre, la tanto attesa ordinanza del ministero della Salute che permetterà alla Toscana di tornare in zona gialla, do ...Coronavirus, nuova ordinanza in vigore in Veneto Non c\'è pace per l\'Italia che continua a fronteggiare la pandemia da COVID-19 attraverso zone rosse, restrizioni e lockdown, ?