Dl Sicurezza, scoppia la rissa al Senato: ferito un questore durante bagarre per lo striscione contro i Cinque Stelle esposto dalla Lega (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un grande striscione con la scritta “Immigrazione, obiettivo sbarchi zero” è stato esposto dai Senatori della Lega nell’aula in riferimento al programma elettorale del Movimento 5 Stelle sui flussi migratori. Da lì è partita la protesta nell’aula del Senato, che aveva appena concluso le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Sicurezza. Una bagarre che ha coinvolto anche il Senatore-questore Antonio De Poli, che ha riportato la sub-lussazione di una spalla. ferito a un ginocchio, inoltre, un commesso parlamentare intervenuto per sedare la rissa. De Poli è stato strattonato durante il parapiglia scoppiato tra Lega e M5s ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un grandecon la scritta “Immigrazione, obiettivo sbarchi zero” è statodairi dellanell’aula in riferimento al programma elettorale del Movimento 5sui flussi migratori. Da lì è partita la protesta nell’aula del, che aveva appena concluso le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto. Unache ha coinvolto anche ilre-Antonio De Poli, che ha riportato la sub-lussazione di una spalla.a un ginocchio, inoltre, un commesso parlamentare intervenuto per sedare la. De Poli è stato strattonatoil parapigliato trae M5s ed è ...

