Covid, de Magistris: "Aspettiamo i vaccini, ma diamo ristori. Non colpevolizziamo i cittadini" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Gratitudine e apprezzamento per i napoletani e per tutto il popolo italiano per come si sono comportati durante l'emergenza". E' questo il pensiero di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto alla trasmissione Tagadà su La7. "La zona rossa è stata lunga e le violazioni sono state poche" ha detto de Magistris, evidenziando come i cittadini hanno fatto enormi sacrifici. Giudizio meno lusinghiero, invece, nei confronti del Governo, accusato dal sindaco di essere ondivago e di non sembrare, agli occhi della popolazione, autorevole e responsabile. "Aspettiamo i vaccini, ma diamo ristori. Non colpevolizziamo i cittadini" ha detto de Magistris.

