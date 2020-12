A che ora parla Conte per il nuovo DPCM Natale questa sera 18 dicembre, link diretta streaming (Di venerdì 18 dicembre 2020) Forse ci siamo: a che ora parla Conte per il nuovo DPCM Natale con le misure restrittive per i prossimi giorni di festa? Dopo il mancato discorso del presidente del Consiglio ieri 17 dicembre, il dado sarebbe tratto per la conferenza di questa sera 18 dicembre. Naturalmente la diretta TV e lo streaming dell’intervento saranno garantite attraverso molteplici canali, per dare massima diffusione a quanto stabilito dal Governo in termini di misure di Contenimento della pandemia Covid-19. Quella odierna è stata una giornata davvero intensa per il premier Giuseppe Conte. Durante la mattinata si sono svolti gli incontri del presidente del Consiglio con i capi delegazione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Forse ci siamo: a che oraper ilcon le misure restrittive per i prossimi giorni di festa? Dopo il mancato discorso del presidente del Consiglio ieri 17, il dado sarebbe tratto per la conferenza di18. Naturalmente laTV e lodell’intervento saranno garantite attraverso molteplici canali, per dare massima diffusione a quanto stabilito dal Governo in termini di misure dinimento della pandemia Covid-19. Quella odierna è stata una giornata davvero intensa per il premier Giuseppe. Durante la mattinata si sono svolti gli incontri del presidente del Consiglio con i capi delegazione ...

