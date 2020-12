Vibonese | Marson | “Palermo nel cuore | ma venderemo cara la pelle Bari? Ecco la parata più bella”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 dicembre 2020) E' una delle grandi sorprese del Girone C.Stiamo parlando di Leonardo. Il giovane portiere della, che nel corso della partita contro ilè riuscito a parare un rigore ad Antenucci, si appresta a sfidare ildi Roberto Boscaglia. La sua ex squadra. In Sicilia, il classe 1998 ha giovato dal 2015 al 2018, difendendo i pali della Primavera rosanero. Poi, l'addio e la scelta di sposare la causa del Sassuolo prima di approdare alla corte di Galfano."Il rigore parato ad Antenucci? Lo avevo studiato ed è andata bene. Dopo il pareggio dimi hanno scritto in tanti e qualche tifoso delsi e anche arrabbiato ma sono prevalsi i complimenti. Lapiùè stata la deviazione del tiro di Antonucci finito sul palo. Ho ...