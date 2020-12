Vaccino Pfizer Biontech, nelle fiale in Usa ci sono più dosi del previsto. Ecco cosa succederà (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la notizia che sono state registrate due reazioni avverse in Alaska dopo la somministrazione del Vaccino Pfizer arriva quella dell’involontario regalo di Natale dell’azienda: dalle sue fiale si possono estrarre più delle cinque dosi previste, sino a sei o sette, aumentando sino al 40% le potenzialità delle prime forniture. Una scoperta fatta da chi lo somministra, come riportano i media Usa. La Food and Drug Administration (Fda) – che dovrebbe decidere a breve se autorizzare l’altro Vaccino sviluppato con la tecnica dell’Rna messaggero prodotto da Moderna – è in contatto con la casa farmaceutica ma intanto ha già autorizzato l’uso dell’intera fiala, ammonendo però a non mescolare resti di fiali diverse. Questo mentre il governo Usa sta negoziando con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la notizia chestate registrate due reazioni avverse in Alaska dopo la somministrazione delarriva quella dell’involontario regalo di Natale dell’azienda: dalle suesi posestrarre più delle cinquepreviste, sino a sei o sette, aumentando sino al 40% le potenzialità delle prime forniture. Una scoperta fatta da chi lo somministra, come riportano i media Usa. La Food and Drug Administration (Fda) – che dovrebbe decidere a breve se autorizzare l’altrosviluppato con la tecnica dell’Rna messaggero prodotto da Moderna – è in contatto con la casa farmaceutica ma intanto ha già autorizzato l’uso dell’intera fiala, ammonendo però a non mescolare resti di fiali diverse. Questo mentre il governo Usa sta negoziando con la ...

