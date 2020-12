**Terremoto: magnitudo scossa 3.8, epicentro nei pressi di Trezzano sul Naviglio** (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it.

ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.8-4.3 avvertita a Milano #terremoto - isabellamisceo : RT @rtl1025: ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59. Lo conferma… - giancarlofelic1 : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59 . La scossa è stata avverti… -