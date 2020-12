Regali di Natale? È boom di attrezzi da cucina e da palestra

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “L’albero di Natale? Arriva direttamente a casa. Così come le luci, l’aspirapolvere di ultima generazione e gli strumenti da cucina utili a diventare dei provetti ‘Masterchef’ fra le mura domestiche. Senza dimenticare gli attrezzi per portarsi la palestra in salotto o la tendenza a diventare dei parrucchieri fai da te, così come tanti regali di Natale da far arrivare a persone care che, causa pandemia, non si potranno incontrare di persona. Festività casalinghe, giocoforza, per gli italiani: ma la voglia di Natale non si ferma, come dimostrano gli acquisti online”. È quanto emerge da un’analisi di Marketplace Mentor, la cui fondatrice, Eleonora Calvi Parisetti, spiega: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti su Amazon nell’ultimo mese e pare proprio che gli italiani non si siano persi d’animo, e si stiano organizzando per passare delle festività in modalità virtuale. Le ricerche evidenziano una particolarità: la quasi totale assenza dei dispositivi di sicurezza personale, mascherine e gel igienizzanti, come a voler dimenticare, almeno per le feste, la pandemia”.