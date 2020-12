lucantonietti : RT @AGisotti: Messaggio del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a Papa Francesco per il suo - TV7Benevento : Papa: Mattarella, 'fonte di consolazione e speranza nel dramma pandemia' (2)... - TV7Benevento : Papa: Mattarella, 'fonte di consolazione e speranza nel dramma pandemia'... - menomm : RT @AGisotti: Messaggio del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a Papa Francesco per il suo - Giornaleditalia : Papa Francesco compie 84 anni, gli auguri di Mattarella e Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Mattarella

Fortune Italia

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco. “Un anno di incertezze – prosegue Mattarella – talvolta financo di angosciose paure, che hanno ...Un compleanno speciale, in un momento particolare per la storia dell’umanità. Papa Francesco e i suoi 84 anni. Come lo ringraziamo?