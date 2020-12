Napoli, obiettivo Supercoppa per Mertens: ci sarà contro la Juventus? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dries Mertens ha già cominciato in Belgio la riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia patito contro l’Inter. L’obiettivo è averlo in campo per la Supercoppa contro la Juventus Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’obiettivo del Napoli è quello di recuperare Dries Mertens in tempo per la finale di Supercoppa Italiana del 10 Gennaio contro la Juventus. Il belga ha rimediato una trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia sinistra che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Driesha già cominciato in Belgio la riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia patitol’Inter. L’è averlo in campo per lalaSecondo quanto riferisce Sky Sport, l’delè quello di recuperare Driesin tempo per la finale diItaliana del 10 Gennaiola. Il belga ha rimediato una trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia sinistra che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Leggi su Calcionews24.com

Napoli- in occasione della consegna dei bus alla stazione Marittima parla De Luca:” massima prudenza durante le feste”

Vincenzo De Luca, in occasione della consegna alla Stazione Marittima di Napoli di 260 nuovi bus del trasporto pubblico, ha detto la sua sui tentennamenti del Governo in merito alle restrizioni delle ...

