Ian McKellen | Gandalf del Signore degli anelli | riceve il vaccino anti-Covid | Lo consiglio a tutti

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sir Ian, attore teatrale britannico e star di film come Ile X-Men, si dichiara “euforico” per aver ricevuto il. L’artista 81enne, che presta il volto anella serie di pellicole tratte dai romanzi di J. R. R. Tolkien, ha ricevuto il siero presso l’ospedale Queen Mary di Londra, postando la foto su Twitter. I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc— Ian(@Ian) December 17, 2020 “Mi sento davvero fortunato per essere stato vaccinato. Lo, senza alcuna esitazione”, ha commentato sopra l’immagine. “Chiunque ha ...