Governo: Bellanova, 'dato documento a Conte, ora aspettiamo sue riflessioni'(2) (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - "aspettiamo che Conte faccia le sue riflessioni per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti", ha spiegato la capo delegazione di Iv aggiungendo: "Ora Conte approfondisce e poi avremo ulteriori passaggi".

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - La7tv : #tagada La stoccata della ministra #Bellanova: 'Non mi presto a fare da tappezzeria. Se non si ha la capacità di co… - La7tv : #tagada La bordata della ministra #Bellanova: 'Crisi di governo? Chiamiamola anche Filippo...L'emergenza sanitaria… - Gianmar26145917 : Secondo indiscrezioni volano gli stracci tra #Conte e #Bellanova! Il Premier: #ItaliaViva è nata dopo la venuta al… - annamaria_ff : RT @La7tv: #tagada La stoccata della ministra #Bellanova: 'Non mi presto a fare da tappezzeria. Se non si ha la capacità di considerare all… -