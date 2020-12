Coronavirus, i dati del 17 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 18.236, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.906.377. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 10.363 unità, quindi al momento risultano positive 635.343 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.855, ovvero 71 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 26.427, quindi 450 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 606.061. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 683 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 67.220. Da ieri si registrano anche 27.913 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.203.814. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 18.236, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.906.377. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 10.363 unità, quindi al momento risultano positive 635.343 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.855, ovvero 71 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 26.427, quindi 450 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 606.061. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 683 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 67.220. Da ieri si registrano anche 27.913 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.203.814. Nuovi contagiati: ...

