Con l' ok di Ema e Aif prima vaccinazioni in Italia dal 27 dicembre

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - "Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer-BioNtech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l'partirà con le primeal personale sanitario il 27". È quanto si apprende a seguito di una riunione di questa mattina tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. "Il Governono - si ricorda - ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio dellenell'Unione Europea". "Dai più anziani in giù, così distribuiremo le dosi". Il commissario Domenico Arcuri, in un'intervista al Corriere della Sera spiega: "Con il ministro della Salute e il suo staff, con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, ...

Il Governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell'Unione Europea ...Prof. Claudio Cricelli, Presidente SIMG: “Effettuare il vaccino per noi medici è un obbligo morale per tre motivi: dobbiamo dare il buon esempio; i medici devono essere protetti; se il vaccino avrà an ...