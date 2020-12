Arsenal Fc: Arteta in bilico. Allegri verso Londra? (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’inizio di stagione dell’Arsenal Fc è stato disastroso. La panchina di Arteta traballa pericolosamente e l’ombra di Allegri si ingigantisce in quel di Londra. Arteta in discussione, ma quali sono i motivi? I dati e le statistiche parlano chiaro. L’avvio dell’Arsenal è da incubo, tanto da essere la peggior partenza della squadra in Premier League. Diciassette gare giocate, quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Il risultato è chiaro: quindicesimo posto in classifica con appena quattordici punti fatti. Un vantaggio di soli cinque punti dalla zona rossa della classifica. Un avvio del genere non succedeva dalla stagione 2014/15, quando la squadra era ottava e aveva racimolato diciassette punti. Il gioco latita e i giocatori sembrano spenti. Solo undici le rete segnate dai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’inizio di stagione dell’Fc è stato disastroso. La panchina ditraballa pericolosamente e l’ombra disi ingigantisce in quel diin discussione, ma quali sono i motivi? I dati e le statistiche parlano chiaro. L’avvio dell’è da incubo, tanto da essere la peggior partenza della squadra in Premier League. Diciassette gare giocate, quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Il risultato è chiaro: quindicesimo posto in classifica con appena quattordici punti fatti. Un vantaggio di soli cinque punti dalla zona rossa della classifica. Un avvio del genere non succedeva dalla stagione 2014/15, quando la squadra era ottava e aveva racimolato diciassette punti. Il gioco latita e i giocatori sembrano spenti. Solo undici le rete segnate dai ...

