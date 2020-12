VIDEO Papu Gomez canta l’inno della Juventus

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Aria “pesante” in casa dell’Atalanta: com’è noto il numero 10Dea, illascierà con tutta probabilità la squadra dove ha raccolto consensi nel corso degli anni, a causa di dissidi avuti con l’allenatore Gasperini. Durante la sfida contro lal’argentino non è partito titolare e le telecamere hanno indugiato proprio sul numero 10 nerazzurro, che è stato sorpreso ad intonare: Juveeee storia di un grande amore pic.twitter.com/uDQcXNyyod — Amine ForzaJuve (@AminePJ) December 16, 2020 Giornal.it.

La Juve pareggia in casa contro l'Atalanta per 1-1. Allo Juventus Stadium portieri grandi protagonisti e due bellissimi gol. E' la Juventus a passare in ...Primo tempo in panchina per il Papu Gomez, con polemica social. L’argentino è stato intercettato dalle telecamere di Sky mentre si sedeva in panchina cantando l’inno della Juventus.