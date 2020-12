Roma | emergenza difesa per Fonseca | Smalling in suo soccorso

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) I tanti infortuni inmettono in difficoltà Pauloin vista di-Torino ma c’è comunque una buona notizia:è pronto Chrisquesta sera partirà titolare in-Torino. A segnalarlo è Corriere dello Sport confermando le indiscrezioni circolate ieri da Trigoria. Paulo, infatti, è in pienadifensiva dato che Mancini e Kumbulla non sono disponibili. A completare il reparto con il centrale inglese saranno Roger Ibanez e Federico Fazio. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Roma emergenza difesa

La Gazzetta dello Sport

