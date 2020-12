Natale, Conte non esclude ritocchi alle misure anti Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo resta quello di evitare una terza ondata di contagi. A ribadirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in merito alla possibilità di inserire nuove misure per il periodo natalizio, secondo quanto riportato da Ansa, ha dichiarato: “Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo”. Conte ha difeso il sistema delle regioni colorate – “sta funzionando, abbiamo evitato un lockdown generalizzato come in Germania” – e ha aggiunto: “con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata”. Intanto il Cts al termine di una riunione ieri ha messo nuovamente in chiaro la ricetta ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo resta quello di evitare una terza ondata di contagi. A ribadirlo è il presidente del Consiglio Giuseppeche in merito alla possibilità di inserire nuoveper il periodo natalizio, secondo quanto riportato da Ansa, ha dichiarato: “Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualcheno ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo”.ha difeso il sistema delle regioni colorate – “sta funzionando, abbiamo evitato un lockdown generalizzato come in Germania” – e ha aggiunto: “concalibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata”. Intanto il Cts al termine di una riunione ieri ha messo nuovamente in chiaro la ricetta ...

