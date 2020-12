LIVE – Avellino-Monopoli 3-0, recupero Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Avellino-Monopoli, match valido per il recupero dell’undicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta interna con la Ternana capolista, vogliono subito rialzare la testa per proseguire la loro ricorsa verso i playoff; gli ospiti, dal canto loro, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime otto sfide e hanno bisogno di tornare ai tre punti. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 16 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IN DIRETTA PRO VERCELLI-LIVORNO AGGIORNA LA DIRETTA Avellino-Monopoli 3-0 (10? Bernardotto, 13? D’Angelo, 17? Dossena) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladi, match valido per ildell’undicesima giornata di. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta interna con la Ternana capolista, vogliono subito rialzare la testa per proseguire la loro ricorsa verso i playoff; gli ospiti, dal canto loro, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime otto sfide e hanno bisogno di tornare ai tre punti. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 16 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SEGUI INPRO VERCELLI-LIVORNO AGGIORNA LA3-0 (10? Bernardotto, 13? D’Angelo, 17? Dossena) ...

